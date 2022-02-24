«Ветераны России» ответили звёздам, призвавшим прекратить войну с Украиной

Председатель движения «Ветераны России» и участник боевых действий Ильдар Резяпов в комментарии для NEWS.ru высказался о российских артистах и деятелях культуры, которые начали публиковать в своих социальных сетях чёрные квадраты с надписями «Нет войне» после того, как стало известно, что РФ начала военную операцию в Донбассе. Ранее певцы Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин высказались против войны России и Украины. Они призвали завершить военные действия и сесть за стол переговоров.

Я думаю что они (звезды. — NEWS.ru) не вникают в глубину данной темы. Нужно задать им вопрос: а кто-то из вас был на территории ЛНР? Может, кто-то общался с жителями из вас или видел, сколько народу погибло, русских, православных людей? Почему многим звёздам отказан въезд на территорию Украины? Из-за признания Крыма — вот есть такие моменты, — сказал Резяпов.

Резяпов считает, что президентом Украины Владимиром Зеленским управляют западные страны, он является их марионеткой, которая не принимает никаких решений. А в это время по всей Украине орудуют нацисты.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» готовит сейчас обращение к российскому обществу с просьбой объединиться в целях защиты безопасности России и освобождения Украины от власти крайних националистов и нацистов, которых во всём поддерживают ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей. Мы должны понимать, что на Украине маршируют бандеровцы с факелами, нацисты. Это радикалы в первую очередь, и нужно отдавать себе отчёт в том, кто находится у власти. Мы считаем, что это приспешники Запада, а Зеленский — марионетка в руках западных хозяев, который не принимает самостоятельных решений. Это однозначно, — отметил собеседник.

В движении подчеркнули, что никто не хочет войны с Украиной. По словам Резяпова, жители ЛДНР находятся в плачевном состоянии, им нужна помощь.

Я советую им открыть свои глаза. Мы тоже не хотим войны, мы хотим мирного неба, я тоже понимаю, что такое война. Я сам участник боевых действий. В 2015 году я занимался поставкой гуманитарных грузов. Сегодня народ там находится в нищем состоянии, жители на территории Луганской республики находятся в нищем состоянии, — напомнил председатель движения «Ветераны России».

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.