Ветеран СВО из Челябинской области скончался после нападения мигранта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеран спецоперации ВС РФ Антон Чашкин, проживавший в Челябинской области, скончался после нападения мигранта из Таджикистана, сообщил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он уточнил, что военный умер в больнице, несмотря на усилия врачей.

В больницу Антона доставили в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, его состояние быстро ухудшилось до критического, и сегодня он скончался, — написал журналист.

Сам инцидент произошел 22 июля. Тогда выходец из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмад напал на Антона Чашкина, узнав о его участии в СВО. Мигрант назвал ветерана «агрессором» и ударил со спины, после чего военный упал, сильно ударившись головой о каменные ступеньки.

Ашурмахмад скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция. Как уточнил военкор, у преступника, предположительно, имеется паспорт гражданина РФ.

Ранее уже сообщалось, что в отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Не исключено, что преступник успел сбежать из страны, опасаясь ареста. Супруга погибшего также заявляла, что 24-летний уроженец Таджикистана и прежде нападал на людей.