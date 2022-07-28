Ветеран «Альфы» объяснил использование ВСУ запрещенных «Лепестков» Ветеран «Альфы» Гончаров о минах «Лепесток»: ВСУ хотят, чтобы жители Донбасса теряли конечности

Фото: Александр Река/ТАСС

Противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток»

Украинские военные используют запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» для нанесения максимального урона жителям ДНР, заявил NEWS.ru почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Собеседник подчеркнул, что взрывом ПФМ-1 человеку может оторвать конечность. По его словам, главная задача ВСУ — сделать занятую ВС РФ территорию непригодной для жизни.

Для нацистов задача номер один — территорию, занятую нашими (российскими. — NEWS.ru) войсками, сделать непригодной для жизни в ближайшем будущем в плане зданий и нанести как можно больше вреда самому населению, которое не подчиняется приказам [президента Украины Владимира] Зеленского. Что еще можно сказать про этих уродов — применяют мины-ловушки из-за зашкаливающей выше крыши злости. Для них нет ничего святого, — отметил Гончаров.

Власти Украины в 2005 году ратифицировали Оттавскую конвенцию, запрещающую применять, накапливать и производить противопехотные мины. Примерная масса «Лепестка» — 80 граммов, из которых 37 граммов — взрывчатое вещество, длина — 11,9 см., ширина — 6,4 см, толщина — 2 см.

Накануне в штабе обороны ДНР сообщили, что украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещённые противопехотные мины «Лепесток». Только в ночь на 28 июля столица ДНР трижды подверглась ударам со стороны Украины.

В июне военкор Семен Пегов рассказал о том, что Вооруженные силы Украины активно сбрасывают на Попаснянский район Луганской области запрещённые боеприпасы — мины «Лепесток». По его словам, ВСУ игнорируют требование ликвидации таких мин в течение нескольких суток, что весьма опасно для мирных жителей, в частности детей.