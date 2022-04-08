Весна в московском исполнении: жителей столицы предупредили о заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая ещё можно ожидать заморозки. Это характерно для российской столицы, передаёт ТАСС.

В Москве уже чётко видна тенденция к весеннему потеплению, отмечает метеоролог, однако, это не исключает похолоданий.

У меня часто спрашивают: «Ну всё, пришла весна, значит, заморозков больше не будет?» Это ошибка. Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Нужно готовиться, — сказал учёный.

Вильфанд отметил, что заморозки могут случаться даже в июне.

Не стоит забывать, что это весна в московском исполнении, и заморозки для неё характерны, — добавил Роман Вильфанд.

Синоптики предупреждают, что похолодание в столичном регионе начнётся уже в субботу, 9 апреля. Все выходные будут идти дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление в Москву придёт с 6 апреля. По его словам, температурный фон днём будет находиться в диапазоне 6–12 градусов.