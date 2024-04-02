Верзилову вынесли приговор за фейки о российской армии Суд заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии за фейки о российской армии

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Петр Верзилов

Бывшего издателя проекта «Медиазона» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к восьми годами и четырем месяцам лишения свободы, сообщает ТАСС. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Суд постановил признать Верзилова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет и четырех месяцев колонии общего режима, — заявила судья.

Суд также запретил Верзилову администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет и 10 месяцев после отбывания срока. В настоящее время экс-издатель «Медиазоны» находится за пределами России, поэтому приговор был вынесен заочно.

Ранее сообщалось, что в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге прошли обыски у художников и акционистов по делу Верзилова. В частности, силовики пришли к Артему Филатову, которого впоследствии задержали и забрали на допрос. Во время обысков правоохранители изъяли у него технику. Обыски также провели у художницы Катрин Ненашевой, ее подруги Наташи Четверио и членов арт-группы «Явь».