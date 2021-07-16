Верующие Екатеринбурга вышли на крестный ход после его отмены

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Министерство науки и высшего образования намерено изменить порядок поступления в вузы в 2022\23 учебном году, скорректировав правила подачи документов и перечень экзаменов. Проект документа был опубликован на днях, сейчас он проходит стадию публичного обсуждения, пишут «Известия».

Изменения коснутся предоставления абитуриентам возможности дистанционной подачи документов и порядка прохождения самих экзаменов. При этом результаты ЕГЭ уже не будут приоритетными. Министерство предлагает поступающим опираться на результаты внутренних вступительных испытаний,...