Верующие Екатеринбурга вышли на крестный ход после его отмены

Жители Екатеринбурга отправились по маршруту царского крестного хода, отменённого властями Свердловской области, сообщает РИА Новости.
Агентство
Часть людей, участвовавших в литургии, отправилась на Ганину Яму пешком, малыми группами, по тротуару. Традиционным крестным ходом это называть нельзя, — пояснили агентству в Екатеринбургской епархии.
Традиционно царский крестный ход в городе устраивают в годовщину гибели императора Николая II.
Ранее стало известно, что решение властей региона отменить крестный ход в «Царские дни» не означает, что тот не состоится. Об этом заявил секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин. Хотят того власти или нет, но люди «пойдут по святому пути», вопрос лишь в том, будут ли они идти по перекрытым улицам или по тротуарам рядом с машинами, говорили в епархии.