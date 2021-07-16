16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Верующие Екатеринбурга вышли на крестный ход после его отмены

02:58, 17 июля 2021
Фото: Dmitry Chasovitin/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Жители Екатеринбурга отправились по маршруту царского крестного хода, отменённого властями Свердловской области, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что литургия прошла в ночь на 17 июля возле Храма-на-Крови. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) со сцены в микрофон напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех собравшихся после завершения литургии отправиться туда, «куда влечёт их сердце», и пусть это «будет неорганизованно».

Часть людей, участвовавших в литургии, отправилась на Ганину Яму пешком, малыми группами, по тротуару. Традиционным крестным ходом это называть нельзя, — пояснили агентству в Екатеринбургской епархии.

Традиционно царский крестный ход в городе устраивают в годовщину гибели императора Николая II.

Ранее стало известно, что решение властей региона отменить крестный ход в «Царские дни» не означает, что тот не состоится. Об этом заявил секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин. Хотят того власти или нет, но люди «пойдут по святому пути», вопрос лишь в том, будут ли они идти по перекрытым улицам или по тротуарам рядом с машинами, говорили в епархии.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео