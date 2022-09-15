Вероятного посла США в России Трейси назвали проходной фигурой Американист Можегов заявил, что Трейси станет «проходной фигурой» на посту посла США в России

Фото: U.S. Department of State

Линн Трейси

Вероятный кандидат на пост посла США в России — нынешняя глава американской дипмиссии в Армении Линн Трейси — станет проходной фигурой в случае своего назначения в Москву, заявил американист Владимир Можегов. Политолог подчеркнул, что изменений к лучшему в отношениях Вашингтона и Москвы Трейси добиться не сможет.

Совершенно проходная фигура. Ничего изменить не сможет [отношениях США и России]. Единственное, что может на них повлиять — доверительные, личные отношения с Владимиром Путиным. В администрации Байдена сейчас все внимание приковано в выборам в ноябре, и от их итога зависит дальнейшее сотрудничество двух держав, — добавил Можегов.

Он отметил, что по дипломатическим каналам наладить отношения США и РФ невозможно, необходим прямой диалог Белого дома и Кремля. Можегов также усомнился, что опыт работы Трейси, ее компетентность, соответствует должности главы дипмиссии США в РФ.

В администрации Байдена творится что-то странное. Компетенция стоит не на первых местах. Непонятно, по каким критерия выбирают людей. Исключение — чиновники, рулящие процессами типа госсекретаря Блинкена. Критерии безумные — расовые, гендерный. Трейси не соответствует своей должности. Если ее назначат, то, скорее всего, ее сменят довольно быстро, — считает политолог.

По его словам, США сейчас наращивают свое влияние в Армении, Казахстане, Таджикистане, стремясь подорвать позиции РФ в на Южном Кавказе, Центральной и Средней Азии. Можегов добавил, что назначение в Москву американского посла в Ереване может стать символическим жестом и намеком Путину — «мы хотим серьезно работать с вами».

В настоящий момент Трейси является послом США в Армении. До прибытия в Ереван она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. В период с 2014 по 2017 год Трейси занимала пост замглавы дипмиссии США в Москве. Из ее резюме следует, что до этого она занимала должность зампомощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента в 2012–2014 годах и зампосла США в Туркменистане в 2010–2011 годах. Дипломат владеет русским языком.

О завершении работы в РФ уже экс-посла США Джона Салливана стало известно 4 сентября. Вашингтон готовит ротацию на эту должность и о понижении уровня диппредставительства страны в России речи не идет. Салливан указал, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль. Экс-посол отметил, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.