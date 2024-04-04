Вернувшегося в РФ программиста посадили за донат ФБК Айтишник вернулся в Россию из Чехии и сел на семь лет за донат ФБК в $150

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернувшийся из Чехии российский программист Алексей Маляревский получил семь лет по делу об участии в подпольных штабах политика Алексея Навального и донатах ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что суд постановил конфисковать $1000 и 100 тысяч рублей с его банковских счетов.

Долгопрудненский городской суд приговорил 29-летнего программиста к семи годам колонии общего режима по делу об участии в экстремистском сообществе и финансировании экстремизма. Также ему вменялся одиночный пикет на Манежной площади в поддержку Навального и расклейка листовок.

Басманный районный суд Москвы ранее заключил под стражу журналистку издания SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Антонину Фаворскую (настоящее имя — Антонина Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе. Ее обвиняют в работе на ФБК. Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на своей странице в Twitter (X) назвала обвинения в адрес Фаворской ложными. По ее словам, журналистка ничего не публиковала в ФБК.

Фаворскую задержали в ночь на 28 марта на выходе из спецприемника «Сахарово», где она отбывала административный арест, назначенный ей судом по статье о неповиновении полиции. Это случилось 17 марта, когда она снимала могилу оппозиционера Навального.