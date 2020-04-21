Верховный суд напомнил о годовом сроке давности за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/9faefad8-83d7-11ea-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суды смогут наказывать нарушителей режима самоизоляции в течение года после проступка, отмечено в обзоре Верховного суда на судебные решения по делам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Норма появилась в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) 1 апреля.

Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, составляет год и исчисляется с момента обнаружения административного правонарушения, — цитирует «Интерфакс» сообщение ВС.

Согласно КоАП, часть 2 статьи 6.3 работает в условиях режима ЧС или карантина, а также в случае, если нарушитель проигнорировал предписания или законные требования Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, ВС напомнил, что действие административных статей, регулирующих запреты по COVID-19, распространяется как на федеральные ограничения, так и на дополнительные меры, введённые на региональном уровне.