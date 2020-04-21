Верховный суд разъяснил применение статей за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0c19fd7c-83cd-11ea-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президиум Верховного суда утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законов по борьбе с коронавирусом. Согласно документу, действие административных статей распространяется как на федеральные ограничения, так и на дополнительные меры, введённые на региональном уровне.

Таким образом, под статью о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности попадает проход на закрытые для посещения территории Москвы, посещение мероприятий с очным присутствием граждан, нарушение социальной дистанции и выход из дома без предусмотренных указом столичного мэра причин, передаёт ТАСС. Предприниматели будут привлекаться ко ответственности по этой статье при игнорировании запрета на работу.

Статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения применяется к людям, приехавшим из другой страны и не соблюдавшим режим изоляции.

Судьи отметили, что при назначении штрафа необходимо руководствоваться требованиями пропорциональности, справедливости, индивидуализации и соразмерности ответственности. Кроме того, целью должно стать предотвращение новых нарушений.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях о нарушении санитарно-эпидемиологических мер вступили в силу 1 апреля. Документ увеличил наказания для нарушителей карантина: до 40 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона — для организаций. Согласно изменениям , незаконными являются только действия, «которые повлекли угрозу распространения заболевания».

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.