Верховный суд разъяснил применение статей за нарушение самоизоляции

Президиум Верховного суда утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законов по борьбе с коронавирусом. Согласно документу, действие административных статей распространяется как на федеральные ограничения, так и на дополнительные меры, введённые на региональном уровне.
Таким образом, под статью о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности попадает проход на закрытые для посещения территории Москвы, посещение мероприятий с очным присутствием граждан, нарушение социальной дистанции и выход из дома без предусмотренных указом столичного мэра причин,
Статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения применяется к людям, приехавшим из другой страны и не соблюдавшим режим изоляции.
Судьи отметили, что при назначении штрафа необходимо руководствоваться требованиями пропорциональности, справедливости, индивидуализации и соразмерности ответственности. Кроме того, целью должно стать предотвращение новых нарушений.
Ранее NEWS.ru писал, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях о нарушении санитарно-эпидемиологических мер вступили в силу 1 апреля. Документ увеличил наказания для нарушителей карантина: до 40 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона — для организаций. Согласно
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.
В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.
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