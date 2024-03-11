Вера Брежнева раскрыла секреты своей молодости и красоты Вера Брежнева рассказала, что сон влияет на молодость и красоту лица

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Вера Брежнева

Первое, что влияет на молодость и красоту лица, это сон, заявила украинская певица Вера Брежнева в интервью YouTube-каналу «Динара Сатжан». Причем полноценный, восьмичасовой, подчеркнула исполнительница. Брежнева объяснила, что сон влияет на метаболизм организма, на всю его работу.

Сон должен быть глубокий, качественный и в темном помещении. Я всегда сплю там, где темно, прохладно и с берушами. Это главное правило, без которого все остальное работать не будет, — подчеркнула певица.

Вера Брежнева добавила, что те, кто чувствителен к своему организму, всегда замечают, какая еда влияет на самочувствие. Поэтому правильное питание — второе главное правило не только красоты, но и здоровья.

Есть такое выражение: мы то, что мы едим. Оно довольно поверхностное, но тут вопрос в реакции организма на пищу. Что-то хуже переваривается, что-то в принципе влияет на наше здоровье. Все, что я делаю, я делаю для того, чтобы быть здоровой. Эстетическая внешность и красота идут бонусом, — поделилась исполнительница.

Третьим правилом красоты от Веры Брежневой является физическая нагрузка. Певица рассказала, что с 20 лет два-три раза в неделю тренируется. Даже в то время, когда она активно гастролировала, Брежнева не пропускала занятия, поскольку в любом номере отеля есть коврик и полотенце.

Я тренируюсь трижды в неделю. После 40 лет добавила силовые нагрузки, один раз в неделю пилатес, и с моей подругой-тренером мы проводим тренировки «а-ля бокс». Самое главное, это разнообразие, но после 40 лет обязательно нужны силовые нагрузки. Мышцы нужно поддерживать, — резюмировала Вера Брежнева.

Ранее певица призналась, что переживала развод с композитором Константином Меладзе полтора года. Артистка сказала, что дала себе возможность «отгоревать», но не стала задерживаться в «состоянии жертвы». По словам Брежневой, она восприняла трудности как жизненный урок и решила «двигаться дальше».