«Все ждут, что я расклеюсь»: Брежнева впервые высказалась о разводе Брежнева рассказала, что переживала из-за развода с Меладзе полтора года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева в интервью YouTube-каналу «Динара Сатжан» рассказала, что переживала развод с композитором Константином Меладзе полтора года. Артистка призналась, что дала себе возможность «отгоревать», но не стала задерживаться в «состоянии жертвы». По словам Брежневой, она восприняла трудности как жизненный урок и решила «двигаться дальше».

Я выбираю любить себя и идти вперед. Иногда даже вопреки. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, буду сидеть и причитать: как было раньше хорошо, а вот сейчас плохо, — сказала певица.

Брежнева отметила, что в моменты печали всегда ставит себе «дедлайн», чтобы не задерживаться в «состоянии жертвы». По ее словам, главное — это «быть у себя на первом месте».

У меня были в жизни сложные периоды. Я могу быть артистом, но я точно так же прихожу домой, и у меня есть свои особенности, свои нюансы... Мужчины, которые себя определенным образом ведут. Я себя определенным образом веду, дети... И первое, что я себе в это время даю, — это возможность погоревать. Если мне плохо, я горюю. Но тут самое главное — не задерживаться в этом состоянии. Потому что состояние жертвы — это деградация, — пояснила Брежнева.

Ранее сообщалось, что композитор Константин Меладзе разрешил бывшей супруге украинской певице Вере Брежневой гастролировать с песнями из репертуара группы «ВИА Гра». Брежнева поблагодарила Меладзе за такой подарок, назвав его «важным человеком» в своей жизни.