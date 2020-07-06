Венедиктов объяснил, почему Соловьёв хочет нравиться Путину

https://static.news.ru/photo/d7a5f3f2-bfae-11ea-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал ведущего «России 1» Владимира Соловьёва «торгашом» и «подставкой для микрофона».

Он циничный и прожжённый торгаш. В плохом смысле этого слова, — заявил Венедиктов.

Он напомнил, что раньше Соловьёв брал интервью у российского лидера Владимира Путина, но теперь российский президент общается с другими журналистами.

Да, подставка для микрофона. Да, подобострастный, вылизывающий. Но мы видим, что последний год у Путина другие российские интервьюеры, а Соловьёва нет, — отметил Венедиктов.

По его мнению, радикальные высказывания телеведущего связаны с желанием «понравиться» Путину, чтобы вернуться на место интервьюера российского лидера. Венедиктов считает, что Соловьёв пытается быть «радикальнее президента».

Главный редактор «Эхо Москвы» отметил, что иногда смотрит программы Соловьёва.

Когда в этом потоке дерьма иногда выскакивает что-то общественно значимое, — пояснил журналист.

По его мнению, риторика Соловьёва является наигранной, такой же как и генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Я его (Киселёва — NEWS.ru) встречал в российском посольстве, где он лебезил перед Порошенко. Я это видел своими глазами, — заявил Венедиктов.

В 2017 году Соловьёв обвинил главреда «Эхо Москвы» в травле. Это произошло через некоторое время после нападения на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Венедиктов считал, что высказывания телеведущего могли спровоцировать нападавшего и хотел обратиться в правоохранительные органы.

Ранее между известным спортивным блогером и журналистом Василием Уткиным и Соловьёвым произошёл конфликт после высказывания блогера относительно действий российских властей. Несколько недель оппоненты обменивались различными оскорблениями в адрес друг друга, а Соловьёв даже угрожал расправиться с Уткиным.

NEWS.ru писал, что многолетняя соведущая Соловьёва Анна Шафран прекратила сотрудничество с телеведущим. Она ушла из программы «Полный контакт». Девушка объяснила, что предложение уволить её поступило от журналиста. Шафран подчеркнула, что это было для неё неожиданностью.