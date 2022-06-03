Получение Невзоровым гражданства Украины назвали «венцом его падения» Милонов о получении Невзоровым гражданства Украины: «Венец его падения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал NEWS.ru выдачу журналисту Александру Невзорову (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) гражданства Украины «за выдающиеся заслуги». По словам парламентария, Невзоров всегда «любил треш и гавнецо», а получение украинского гражданства является «венцом его падения».

Человек, который давно своим видом показывает любовь к потусторонним силам, и этого не скрывает. Венец его падения – это приобретение, подарок в виде украинского гражданства. Я думаю, что любой нормальный человек посчитал бы оскорбительным подобного рода сюрприз в свой адрес, но видимо Александр Глебович решил поддать жару и из неких адских недр ему эту паспортину голубого цвета выдали. Честно говоря думал, что при всех своих культурных разногласиях с Александром Глебовичем, он так много дышал воздухом Петербурга, что на этом уровне у него должна остаться тяга к чему-то прекрасному, но нет, — сказал Милонов.

Он добавил, что спасение своего замка во Франции не стоит подобного рода «зашквара».

Невзорову и его жене Лидии власти Украины решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной», сообщил советник главы МВД Украины Геращенко. В конце апреля он вместе с супругой подавали соответствующие документы.

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное делу по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине. 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова.