Вдова Караченцова назвала предателями Дрожжину и Цивина

https://static.news.ru/photo/92efe5be-1e7d-11eb-aebd-fa163e074e61_660.jpg Людмила Поргина Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина прокомментировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении юриста Михаила Цивина и его жены, артистки Наталии Дрожжиной из-за спора вокруг имущества семьи Алексея Баталова.

Мы были потрясены. В Интернете произошёл просто взрыв атомной бомбы. Алексей Баталов — один из великих актёров. Это поколение нас воспитало, — цитирует портал Womanhit Поргину.

Она сообщила, что виделась с Цивиным и Дрожжиной в основном на похоронах с актёрами, ей они показались людьми скрытными, с «хитринкой», со скрытыми мыслями. Актриса добавила, что всегда была осторожна с такими «странными» людьми, и назвала случившееся с супругами возмездием.

Я рада, что это произошло. Не хочу, чтобы их сажали. Хочу, чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством, — заключила Поргина.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, писал NEWS.ru.