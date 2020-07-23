Вдова Игоря Талькова требует в суде с певицы Азизы миллион рублей

https://static.news.ru/photo/2a41acc8-cd0b-11ea-9339-fa163e074e61_660.jpg Азиза Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Вдова музыканта Игоря Талькова Татьяна предъявила иск к певице Азизе, судебный процесс начнётся 29 июля. Об этом сообщила адвокат истицы Ирина Игнашенкова.

Как сообщала юрист в интервью KP.RU, в телепередаче, состоявшейся год назад, Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенёрством.

Азиза рассказала, как он (Игорь Тальков. — NEWS.ru) забрал её из гостиницы, повёз через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины, — цитирует Игнашенкову издание.

Адвокат добавила, что Татьяна Талькова потребовала от Азизы, её сестры Гульнары и телеканала 1 млн рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Убийство Талькова произошло в 1991 году во время драки с участием бывшего гражданского мужа Азизы Игоря Малахова. Оружие, из которого был убит музыкант, не было найдено, точный состав участников потасовки неизвестен. Убийство на сегодняшний момент считается нераскрытым.

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в 2018 году объявило о возобновлении расследования убийства Талькова. Дело приостановили в связи с тем, что его главный фигурант, коммерческий директор артиста Валерий Шляфман, уехал на ПМЖ в Израиль. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Азиза рассказала, что рада возобновлению расследования по делу рок-музыканта Талькова, многие до сих пор обвиняют её в причастности к его смерти.