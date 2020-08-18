Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

Вдова и сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актёра Михаила Ефремова, оказались сотрудниками МВД.
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Сегодня на заседании показания давали потерпевшие по уголовному делу, также ожидается допрос самого артиста. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека — вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими компанию, в которой работал Сергей Захаров, и его гражданскую жену Ирину Стерхову, с которой тот жил последние 20 лет.
На сегодняшнем заседании Михаил Ефремов присутствует лично. В прошлый раз слушание пришлось отложить — актёра увезли в реанимацию прямо из суда, позже у него диагностировали стеноз сосудов. Он мог развиться из-за злоупотребления алкоголем.
Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.
Ранее старший сын погибшего Виталий Захаров предъявил к Ефремову иск на 6,5 млн рублей. Кроме того, суд допросил потерпевших — двух сыновей погибшего Захарова, жену и брата. Все они просили для Ефремова «справедливого наказания», писал NEWS.ru.
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