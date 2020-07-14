ВЦИОМ: 46% россиян употребляют вино

https://static.news.ru/photo/c7e7184e-c5dd-11ea-98bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что практически каждый второй россиянин за последний год употреблял вино, при этом отдавая предпочтение российским маркам.

В ходе социологического исследования выяснилось , что 54% россиян не употребляют вино, из них на молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет приходится 61%, а на людей старше 60 лет — 59%.

Среди тех, кто иногда пьёт вино, каждый четвёртый предпочитает красное (24%), а каждый десятый выбирает белые вина (11%) или любит вина разных цветовых характеристик (10%). При этом предпочтение полусладким винам отдают 46% опрошенных. Это чаще всего женщины (52%), люди в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 35 до 44 лет (54%). Сухие вина предпочитает треть употребляющих вино россиян (30%). Каждый пятый отдаёт предпочтение игристым винам (19%).

Опрос также показал, что почти половина россиян (45%) за последний год покупали вино, причём чаще вино российского производства (26%), нежели импортного (12%). Российское вино чаще приобретали россияне в возрасте от 45 до 59 лет, а импортное — молодёжь от 18 до 24 лет. При этом в список еженедельных покупок вино входит только у 6% россиян.

66% россиян согласились с утверждением, что «Россия — страна с большой винодельческой историей и традициями». С таким утверждением согласны в основном жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 02 июля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ представил данные опроса по поводу информированности и отношения граждан РФ к решению руководства страны повысить налоговую ставку с 13% до 15% на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год. Оказалось, что каждый четвёртый россиянин не знал о повышении НДФЛ до 15%, писал NEWS.ru.