ВЦИОМ: каждый четвёртый россиянин не знал о повышении НДФЛ до 15%

https://static.news.ru/photo/c3efc4c0-c4e8-11ea-8b1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса по поводу информированности и отношения граждан РФ к решению руководства страны повысить налоговую ставку с 13% до 15% на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год.

Три четверти россиян (73%), принявших участие в исследовании, в разной степени информированы планах Москвы увеличить НДФЛ до 15%. Из них 32% считают свою осведомлённость достаточно высокой. Почти каждый четвертый (27%) респондент впервые услышал о повышении НДФЛ, говорится на сайте ведомства.

Свыше жителей РФ (63%) поддержали увеличение ставки до 15%. По их мнению — богатые соотечественники обязаны отчислять в казну государства больше (30% респондентов), дополнительные деньги потратят на помощь детям, социальные нужды и благотворительность (19%), повышение НДФЛ является справедливым решением (14%) из-за большой разницы между богатыми и бедными (11%).

Один из десяти опрошенных ВЦИОМ скорее отрицательно относится к инициативе властей. Причины — усложнение условий жизни рядовых граждан (29%), налоги и так высокие (23%, среди них большинство малообеспеченных людей, по их мнению). Кроме того, 17% сказавших «нет» повышению считают, что увеличение ставки ничего не изменит (среди них также большая часть сетует на сложно материальное положение). Каждый пятый (22%) респондент заявил, что безразлично относится к росту НДФЛ.

Решение о введении «налога для богатых» глава РФ Владимир Путин озвучил 23 июня 2020 года во время телеобращения к гражданам РФ. Новое правило начнут применять уже с января 2021 года. По словам главы государства, такая мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут направляться только на лечение детей с редкими заболеваниями.

В Московском патриархате поддержали президентское решение, писал NEWS.ru. Нововведение там назвали «нравственно оправданным» и напомнили, что РПЦ неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьёзнейших вызовов государству и обществу.