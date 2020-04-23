Заинтриговал всех: Вассерман рассказал о визите на нудистский пляж

https://static.news.ru/photo/403d22d2-8616-11ea-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал о своём опыте посещения нудистского пляжа. Однако пикантные детали этого визита вспомнила его подруга психолог Ирина Морозовская.

По мнению телезнатока, решиться на ровный загар при людях может далеко не каждый.

Неуверенный в себе человек побоится туда идти, а я смог, — заявил он в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Впрочем, отправился туда Вассерман за компанию с Морозовской. По её словам, дело было в Одессе.

Причём он отправился загорать с огромной сумкой. А когда стал раздеваться, за процессом начали наблюдать едва ли не все обнажённые люди, присутствовавшие в тот момент на пляже: все были заинтригованы.

Он достал поролоновый коврик цвета радуги и стал медленно раздеваться. Снял сначала жилеточку, потом штиблеты, носки, джинсики. <...> Снял плавки, взял в руки книгу и стал читать, — поделилась воспоминаниями Морозовская.

На следующий день, по её словам, её интеллектуальный друг снова отправился на пляж. Но на этот раз взял с собой уже не книгу, а журнал.

В ходе телеэфира, как писал NEWS.ru, Вассерман вспомнил и свою школьную любовь. Он признался, что после этого ему больше никто так сильно не нравился.