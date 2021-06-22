Вассерман объяснил, почему не задаст Путину вопрос во время Прямой линии

Публицист и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заявил, что на вопрос, который он хотел бы задать президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии, заранее невозможно ответить. Журналист объяснил, что вещи, интересующие его как политика, «не подлежат разглашению».

Чтобы оппоненты не смогли подготовиться заранее. А как рядовой гражданин я бы, конечно, поинтересовался тем, когда дела в нашей стране начнут улучшаться быстрее, чем в целом по миру, но боюсь, что на этот вопрос точного ответа пока нет, поскольку обстановка в мире очень быстро меняется. Так что я даже не пытался подать вопрос на Прямую линию. Я просто посмотрю за тем, что спрашивают другие. Это, на мой взгляд, не менее интересно, чем то, что президент отвечает, — отметил Вассерман.

Традиционная прямая линия с президентом РФ запланирована на 30 июня. Ответы Путина на вопросы россиян покажут шесть телеканалов — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также будут транслировать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Мероприятие пройдёт в изменённом формате, отметил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Аудитории в студии не будет.

Он пояснил, что отсутствие гостей связано с пандемией коронавируса. Путину помогут только ведущие, обрабатывающие перед эфиром «весь массив вопросов».

Задавать их президенту можно будет с помощью специального приложения для смартфонов. По словам Пескова, оно позволяет любому россиянину «стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом» и без посредников направить свой вопрос Путину в видеоформате или письменно.

Ранее сообщалось, что меры, принимаемые мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с распространением COVID, обусловлены сложной ситуацией, поэтому в Кремле их поддерживают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.