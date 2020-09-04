Вакцина от коронавирусной инфекции поступила в российские больницы

https://static.news.ru/photo/39457c7c-ee8f-11ea-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи «Спутник V» развезена по медучреждениям для пострегистрационных исследований. Добровольцы получат её в ближайшее время. Об этом заявил заместитель директора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Она (третья стадия испытаний. — NEWS.ru) только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования, — заявил Логунов в эфире телеканала «Россия 24».

За добровольцами будут наблюдать минимум полгода. Данные об исследованиях вакцины будут опубликованы в ближайшее время. Специалисты центра подчеркнули, что разрешение на выпуск «Спутника V» для гражданского оборота вскоре будет получено.

NEWS.ru писал, что третий этап испытаний вакцины завершат до конца 2022 года.

Приоритетной группой по вакцинации будут студенты, полицейские, призывники, работники торговли и сферы услуг.

За последние сутки российские медики выявили 5110 пациентов с коронавирусной инфекцией. 24,2% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов.