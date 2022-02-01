В WWF России обратились за помощью из-за белых медведей в Арктике

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) обратилось в соцсетях за финансовой помощью на создание «медвежьих патрулей» в Арктике. Партнёры организации уже собрали для этих целей порядка 5 млн рублей. Как сообщили NEWS.RU в WWF, помощь понадобилась в связи с участившимися случаями захода белых медведей в населённые пункты.

Это связано как с изменениями климата — ледовый покров образуется позже обычного, — так и с тем, что в Арктике становится больше людей. Происходит освоение региона, и при его освоении необходимо помнить о том, насколько хрупки местные экосистемы, и учитывать интересы их сохранения, — сказали в организации.

Там отметили, что медвежьи патрули набираются из числа местных жителей, но для их работы нужно оборудование и «расходники» — сигналы, чтобы отгонять медведей, снегоходы и топливо, дроны для наблюдений на расстоянии. Кроме того, в рамках работы медвежьего патруля северные посёлки или метеостанции оснащаются антиконфликтными системами оповещения.

По данным WWF России, с апреля по сентябрь 2021 года в Ненецком автономном округе было зарегистрировано 15 заходов белых медведей в населённые пункты, что является абсолютным максимумом с 2016 года. Все конфликты были предотвращены.⁣

Ранее ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев рассказал, что из-за изменения климата всё больше белых медведей остаются на суше, так как потепление провоцирует таяние льдов. В результате, не имея возможности охотиться на льдинах, медведи выходят на сушу и ищут пищу там, однако не везде это возможно, поэтому животные всё чаще выходят к людям. ⁣