В вузах Москвы будет усилен контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

https://static.news.ru/photo/1d35142a-1905-11eb-9e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в московских вузах. Об этом сообщила главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

По её словам, на данный момент не во всех учебных заведениях контроль организован так, как нужно, а это, в свою очередь, способствует росту заболеваемости среди студентов.

Если молодёжь болеет не тяжело, то дальнейшие контакты с родственниками или людьми пожилого возраста, возрастными преподавателями несут риски для них, — сказала она на онлайн-заседании Мосгордумы.

Андреева отметила, что на данный момент число студентов и преподавателей в Москве составляет около 800 тысяч человек, передаёт ТАСС.

И риски там очень велики, — заявила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице могут быть закрыты по решению суда 235 объектов различного назначения из-за нарушения мер противодействия коронавирусу.