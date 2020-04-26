В вузах Минобороны РФ коронавирус выявили у 779 курсантов

https://static.news.ru/photo/38aeab36-87f0-11ea-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

У 779 человек в высших учебных заведениях Минобороны РФ подтвердилась коронавирусная инфекция, 192 случая выявлено в довузовских учебных заведениях.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в вузах с положительными результатами тестирования — 779 человек. Проходят лечение в госпиталях Минобороны 304 человека, в изоляторах по месту службы — 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 9 человек. Изолированы на дому 112 человек, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что COVID-19 подтверждён также у 192 человек из довузовских учебных заведений, в том числе у преподавателей и воспитанников. В госпиталях Минобороны находятся 8 человек, в изоляторах учебных заведений — 15. Также в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 9 человек, в домах отдыха ведомства — 160.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос о досрочном завершении учебного года в образовательных заведениях Минобороны. Глава ведомства отметил, что особое внимание должно быть уделено выпускным классам и курсам.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.