В ВС РФ заявили, что нельзя штрафовать водителей с просроченными правами

https://static.news.ru/photo/602fecce-8acf-11ea-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителей с просроченными после 1 февраля водительскими правами во время пандемии коронавируса нельзя штрафовать. Об этом говорится в обзоре судебной практики от Верховного суда (ВС) РФ.

Согласно ему, в случае если срок действия водительского удостоверения истёк в период с 1 февраля по 15 июля, а его владелец при этом управляет транспортным средством, в его действиях нет правонарушения.

В ВС напомнили, что, согласно указу президента России Владимира Путина от 18 апреля 2020 года, срок действия таких удостоверений продлевается до их замены. Как ранее отмечали в МВД, порядок замены будет определён ведомством позднее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве штрафы выписаны 23 водителям, пытавшимся привязать к своему автомобилю код цифрового пропуска, указанного в некоторых СМИ в качестве примера.