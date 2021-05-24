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В ВОЗ рассказали о появлении нового смертоносного вируса

15:06, 24 мая 2021
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: facebook.com/DrTedros.Official

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире появится новый смертоносный вирус, который будет опаснее COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот, — сказал он.

Он также отметил, что вирусы являются грозным противником для человечества, несмотря на значительные достижения в медицинской сфере. В связи с этим государствам мира стоило бы объединиться в вопросе борьбы с вирусами, а не продолжать соревнования друг с другом.

По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищёнными, — резюмировал Гебрейесус.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена в течение месяца. По её словам, национальные регуляторы ориентируются на собственное законодательство, на которое ВОЗ повлиять не может.

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