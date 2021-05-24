В ВОЗ рассказали о появлении нового смертоносного вируса

https://static.news.ru/photo/a0eb8e34-bc89-11eb-96c1-96000091f725_660.jpg Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: facebook.com/DrTedros.Official

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире появится новый смертоносный вирус, который будет опаснее COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот, — сказал он.

Он также отметил, что вирусы являются грозным противником для человечества, несмотря на значительные достижения в медицинской сфере. В связи с этим государствам мира стоило бы объединиться в вопросе борьбы с вирусами, а не продолжать соревнования друг с другом.

По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищёнными, — резюмировал Гебрейесус.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена в течение месяца. По её словам, национальные регуляторы ориентируются на собственное законодательство, на которое ВОЗ повлиять не может.