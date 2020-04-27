В Вологодской области введут пропуска для въезда в регион

https://static.news.ru/photo/5c99f3c8-888d-11ea-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Вологодской области приняли решение ввести электронные пропуска для въезда на территорию региона.

Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании штаба по противодействию коронавирусу. По его словам, большая часть случаев коронавируса в регионе — завозные.

Он отметил, что во время майских праздников число инфицированных может резко увеличиться. Поэтому для предотвращения усугубления ситуации в области вводятся электронные пропуска для въезжающих автомобилей. При этом для транспорта, следующего транзитом, пропуска не нужны, передаёт РИА Новости.

Мы ожидаем повышение трафика въезжающих и это может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Пришла пора усиливать работу санитарных пунктов, которые сейчас действуют, и стать контрольно-пропускными пунктами, — заявил Кувшинников.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru поддержал инициативу о введении цифровых пропусков для священнослужителей, чтобы они могли свободно передвигаться в «карантинных» регионах