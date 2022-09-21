В военкоматах Москвы опровергли раздачу повесток на улице SHOT: В Тверском и Останкинском военкоматах Москвы опровергли раздачу повесток на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тверском и Останкинском военкоматах Москвы заявили, что приказа «раздавать повестки на улице» не поступало, передает Telegram-канал SHOT. Ранее в сети начали появляться сообщения о «военных, вручающих повестки в столице».

Ранее один из подписчиков Telegram-канала Mash сообщил, что в военкоматы для дальнейшего участия в спецоперации на Украине преимущественно вызывают десантников, танкистов и артиллеристов. Также, по его словам, повестки также приходят медикам.

Также сообщалось, что повестки о призыве на мобилизацию будут приходить в том числе через Госуслуги. По данным СМИ, всем, кого собираются призвать в Вооруженные силы РФ придет уведомление в аккаунте портала.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.