В туротрасли нашли альтернативу отдыху в Турции

https://static.news.ru/photo/912d2ad2-89ba-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com

Африканские страны не могут в полной мере заменить отдых в Турции. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что заменой Турции могла бы стать Болгария из-за своих мягких климатических условий.

Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой — ни Тунис, ни Марокко. <...> Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим, — сказал эксперт, отметив, что лично он выступает за Болгарию.

Мальцев отметил, что летом в Египте слишком жарко, а в Болгарии хорошо. Ещё один плюс — наличие большого номерного фонда. Поэтому, возможно, стоит начать переговоры с Софией о перенаправлении российских туристов в Болгарию, предположил он в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, российские курорты были бы популярны у населения даже при открытой Турции. Уже сейчас большая часть туров туда продана.

В понедельник, 12 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вернуть деньги при аннуляции тура в Турцию полностью не получится. Большинство россиян понесут убытки, выплачивая туроператорам штрафы «по фактически понесённым расходам».