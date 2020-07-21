В трёх округах Москвы с 1 августа введут новые правила проезда грузовиков

https://static.news.ru/photo/133626c6-cb17-11ea-9b41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 августа в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков. Теперь правила «грузового каркаса» (маршрут по улицам, где разрешён проезд для грузовиков от 2,5 тонны) будут действовать на всей территории столицы в пределах МКАД.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), из-за ввода «грузового каркаса» воздух стал чище, а в жилых зонах стало тише, сообщает «Москва 24».

Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза, — отметили в ЦОДД.

Данный запрет уже действует в ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.

Также Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) хотят сделать городской трассой без транзитных грузовых машин. Фуры могут быть направлены в объезд Москвы по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), строительство которой идёт в настоящее время.

Как ранее писал NEWS.ru, в России возможно увеличение порога скоростного режима на высокоскоростных участках трасс до 130 км/ч. После развития стандартизации по обслуживанию автодорог порог может быть увеличен до 150 км/ч.