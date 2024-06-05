Страховщики назвали Турцию самой безопасной страной для туристов Глава страховой компании Алчеева: Турция — самая безопасная страна для туризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турция является самой безопасной страной с туристической точки зрения, заявила в разговоре с NEWS.ru исполнительный директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» (ERV) Юлия Алчеева, комментируя утверждения об опасности этой страны из-за большого числа страховых случаев. Правильно было бы оценивать не общее количество страховых случаев, а их долю по отношению к турпотоку, объяснила она.

Турция на самом деле самая безопасная страна для туризма. Чаще всего происшествия на отдыхе случаются в Таиланде, а в Турции, наоборот, такие случаи происходят реже всего, — сказала собеседница NEWS.ru.

По данным ERV, в прошлом году в Турции за медпомощью по страховке чаще всего обращались с гастроэнтеритом (23%), фарингитом и тонзиллитом (14,26%), а также лор-заболеваниями (10,01%). На долю различных травм приходилось меньше 10% случаев.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Сирию, Ливию и Афганистан одними из самых опасных для туристов стран мира. При этом она признала, что эти направления и так не пользуются популярностью у россиян. Ансталь также призывает с осторожностью посещать Венесуэлу из-за высокого уровня преступности.

До этого тревел-блогер рассказала, что бюджетной альтернативой переполненной и «дорогущей» Турции можно назвать Египет. Турэксперт уточнила, что также можно рассмотреть Венесуэлу, но важно помнить, что данное направление не подходит для отдыха с детьми из-за долгого перелета.