В Ставрополе задержали планировавшего теракт мигранта Baza: ФСБ предотвратила теракт у здания правительства Ставропольского края

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Узбекистана, который планировал взорвать бомбу у здания правительства Ставропольского края, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, 21-летний молодой человек состоял в «Исламском государстве» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По информации канала, мужчина работал в Ставрополе на автомойке. В период с 9 по 14 декабря он изготовил в домашних условиях два взрывных устройства. По версии следствия, СВУ он планировал привести в действие у здания регионального правительства на площади Ленина.

Как пишет канал, 18 декабря в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта. Если суд признает мигранта виновным, он проведет от 12 до 20 лет в местах лишения свободы.

Ранее во 2-м Западном окружном военном суде состоялись прения сторон по уголовному делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке в Москве в 2022 году. Государственный обвинитель запросил сроки от 16 до 25 лет тюремного заключения и крупные штрафы шестерым фигурантам. По версии следствия, они являются членами «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).