В СПЧ призвали ужесточить борьбу с домашними тиранами Член СПЧ Меркачева: необходимо ввести ответственность за насилие в семье

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В России необходимо ввести ответственность за насилие в семье, заявила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По словам правозащитницы, ей часто поступают обращения от жертв домашних тиранов. Она отметила, что от насилия в семье не застрахован никто.

Я считаю, что это (ввести ответственность за домашнее насилие. — NEWS.ru) крайне необходимо. Я завалена такими обращениями. В некоторые истории глубоко вникала и поняла, что жертвой домашнего насилия может стать абсолютно интеллигентный и образованный человек, который в обычной жизни кажется успешным, но совершенно беззащитен перед домашним тираном, — уточнила член СПЧ.

Меркачева подчеркнула, что к ней обращались в том числе и женщины-врачи, которых избивали, а также режиссер, преследуемый бывшим сожителем. По словам правозащитницы, все эти успешные и знающие, как поступать в подобных ситуациях, люди не могли ничего сделать.

[Были обращения] от многих успешных и знающих, как поступать в таких ситуациях, женщин, но в реальности они не понимали, что нужно делать. Им казалось, что государство их бросило один на один с этой бедой. Этот вопрос надо решать, — заключила Меркачева.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что необходимо законодательно возвращать ответственность за насилие в семье и причинение вреда, которое не граничит с совершением преступления. Кроме того, она настаивает на открытии центров помощи пострадавшим от домашнего насилия.