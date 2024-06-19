Москалькова призвала открывать центры помощи пострадавшим от насилия дома Москалькова: в 2023 году на домашнее насилие поступили десятки жалоб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

В России необходимо открыть центры помощи пострадавшим от домашнего насилия, заявила в СФ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Кроме того, по ее словам, нужно законодательно возвращать ответственность за насилие в семье и причинение вреда, которое не граничит с совершением преступления, передает «Парламентская газета».

Отвечая на вопрос, нужен ли закон о домашнем насилии в России, Москалькова заявила, что такая проблема есть, пояснив, что в прошлом году было получено больше обращений по данному поводу, чем в 2022-м.

Это, конечно, не сотни, несколько десятков жалоб. По каждой нам приходилось работать достаточно сложно. Если нет телесных повреждений, других тяжких последствий, доказывать что-то здесь достаточно сложно, — пояснила она.

Она также отметила, что в Москве есть всего два центра помощи пострадавшим от домашнего насилия в Москве. В каждом — по 100 человек, ни одного свободного места нет.

Ранее председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в июле Госдума будет проводить собрания с кризисными центрами на тему выработки мер для помощи жертвам домашнего насилия. Сегодня в России есть только 16 государственных кризисных центров.