В Совфеде указали на опасность зарубежных решений для учёбы на удалёнке

https://static.news.ru/photo/1e3a4d72-c5b8-11ea-a5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что использование иностранных продуктов в процессе онлайн-обучения не соответствует концепции информационной безопасности.

Как сообщает РИА Новости, заявление Турчака прозвучало в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Сенатор подчеркнул, что в настоящее время в России для организации обучения на удалёнке в большинстве своём используются зарубежные решения. По его словам, доля закупаемых учебными учреждениями отечественных продуктов и сервисов снижалась все последние годы. В связи с этим Турчак призвал принять дополнительные меры по стимулированию производства российской электроники и программного обеспечения.

Вице-спикер Совфеда отметил, что конкретным шагом в этом направлении станет реализация плана по налоговому манёвру, направленному на стимулирование развития IT-отрасли.

Турчак также обратил внимание на ряд проблем, которые вскрылись в ситуации, когда потребовался масштабный и резкий перевод обучения на удалённый формат.

За время самоизоляции количество посещений школьниками образовательных интернет-ресурсов увеличилось в 20 раз. Электронные обучающие платформы для школ и вузов в условиях повышенной нагрузки часто просто зависали, не хватало мощности серверов. Почти половина педагогов, 47%, отмечали, что им нужна помощь, чтобы вести дистанционное обучение эффективно, — сообщил сенатор.

Турчак напомнил, что из 40 тысяч школ в РФ только около 25% готовы обучать детей дистанционно без потери качества и имеют всю необходимую для этого инфраструктуру. При этом в ряде населённых пунктов до сих пор нет доступа к Интернету. Большинство вузов также испытывают проблемы с обучением онлайн.

Негативную роль сыграло несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов, которые используются в организации образовательной деятельности, дефицит достаточно большого количества онлайн-курсов, — уточнил вице-спикер Совфеда.

Турчак призвал установить стандарты разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу, стимулирующую их создание.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении, передавал NEWS.ru. Он подчеркнул, что за такую проверку не будут выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».