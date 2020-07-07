Школьникам 1 сентября вместо линейки устроят диагностику знаний

https://static.news.ru/photo/641101f8-c129-11ea-ac60-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общеобразовательных учреждениях в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр до этого сообщил, что торжественных линеек в школах не будет из-за мер противодействия коронавирусу.

Приняли решение, что 1 сентября в школах Российской Федерации будет проведена диагностика знаний школьников, — приводят слова Кравцова «Невские новости».

При этом глава ведомства пообещал, что учителя не будут выставлять оценки за эту проверку. Диагностику решили провести, чтобы «выявить пробелы». По словам Кравцова, программы по ликвидации этих пробелов уже готовы. Они позволят, продолжил министр, выровнять результаты «до необходимого уровня».

Согласно требованиям Роспотребнадзора к образовательному процессу в школах, детсадах, кружках и секциях, опубликованным 3 июля, необходимо максимально сократить контакты между обучающимися разных классов для предотвращения распространения коронавируса. При этом расписание занятий и перемен разных классов должно быть составлено таким образом, чтобы школьники не пересекались в перерывах между учёбой.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравцов заявил, что торжественные школьные линейки в День знаний в начале нового учебного года на этот раз пройдут не в привычном всем формате. Изменения связаны с соблюдением мер противодействия коронавирусу, но подробностей не сообщил.