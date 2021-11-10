В Совфеде пожелали сотрудникам ОВД «меньше трагических минут»

Член Совфеда (СФ) от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru пожелал сотрудникам органов внутренних дел (ОВД), отмечающих 10 ноября профессиональный праздник, «меньше трагических минут» и больше времени для общения с семьями и детьми. По мнению сенатора, уровень доверия рядовых граждан к представителям МВД РФ за последнее время вырос.

Чтобы у них в жизни было меньше трагических минут, чтобы было больше времени на общение с семьёй, на радость общения со своими детьми, больше было личного счастья и меньше было преступлений в РФ, чтобы у них было поменьше работы. Я считаю, что люди идут в ОВД на работу не только по призванию, но и идут по каким-то другим причинам, но остаются, не увольняются, те, которые понимают, что работа в полиции — это их личное дело, это личное призвание, — добавил Цеков.

Собеседник также пожелал сотрудникам ОВД как можно реже видеть в своих рядах тех, кто сам нарушает закон. День сотрудников органов внутренних дел отмечается в России ежегодно 10 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил причастных с Днём сотрудников органов внутренних дел. Он поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре текущего года и за решение задач, связанных с соблюдением профилактических мер против COVID-19. Президент отметил, что россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников ОВД, при этом системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищённости.