В Совфеде одобрили запрет на иностранное финансирование митингов

https://static.news.ru/photo/6bd5e400-468d-11eb-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Члены Совета Федерации в пятницу, 25 декабря, одобрили законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Ранее соответствующую правовую норму приняли депутаты Государственной думы.

Согласно закону, будет определяться порядок сбора денег на подготовку и проведение массового мероприятия. Также правовая норма определяет расходование полученных в соответствующих целях пожертвований.

Теперь организатор акции, которая является массовой, обязан при подаче документов на её проведение указывать счёт, на который будут поступать средства. В финансировании нельзя участвовать иностранным государствам, организациям, гражданам, НКО-иноагентам, россиянам младше 16 лет. Также жертвователем не может стать аноним или юридическое лицо, получившее регистрацию менее чем за год до перечисления средств.

Правовая норма одобрена Советом Федерации. В настоящее время документ поступает на подпись президенту России, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, повышающий административные штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.