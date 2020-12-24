Штрафы за неповиновение силовикам на митингах увеличат в четыре раза

https://static.news.ru/photo/360649b6-45c8-11eb-8a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, повышающий административные штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Повторное неповиновение участниками или организаторами митинга распоряжению силовиков или препятствие выполнению служебных обязанностей полицейских, сотрудников ФСБ, Росгвардии, Минобороны и ФСИН наказывается штрафом в размере от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, либо административным арестом до 30 суток, либо обязательными работами до 200 часов.

Если правонарушение было совершено должностными лицами, штраф будет составлять от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

В настоящее время за такие нарушения гражданам грозит штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит наказание в размере от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей штрафа.

Также законопроект увеличивает штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим или Росгвардии. Однократное нарушение будет наказываться взысканием от 2 тысяч до 4 тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тысячи рублей), либо может быть наложен административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.

Если россиянин решит не подчиняться сотруднику ФСБ или будет создавать препятствия для его работы, его оштрафуют в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, юридические лица будут подвергнуты штрафу от 30 тысяч до 70 тысяч рублей, а должностные лица — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

В случае неповиновения сотруднику органов государственной охраны предусмотрены аналогичные штрафы, а для юридических лиц их сумма составит от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме приняли законопроект запрещающий иностранное финансирование митингов. Автором инициативы стал парламентарий Дмитрий Вяткин. По закону будет определяться порядок сбора денег на подготовку массового мероприятия, а также расходование полученных на эти цели пожертвований.

Организатор митинга будет обязан указывать счёт, на который будут поступать средства. Митинги нельзя будет финансировать иностранным государствам, НКО-агентам, а также россиянам младше 16 лет и анонимам. Юридическое лицо не сможет отправить пожертвование на митинг, если оно получило регистрацию менее чем за год до перечисления средств.