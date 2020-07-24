В Совфеде одобрили закон об обязанности росгвардейцев представляться

https://static.news.ru/photo/2e2f2d54-cd99-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 24 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии обязаны представляться гражданам и предъявлять удостоверение во всех случаях, кроме моментов, когда правонарушение необходимо пресечь незамедлительно.

Согласно правовой норме, силовик обязать назвать свою должность, звание и фамилию. Кроме того, росгвардеец должен предъявить по требованию гражданина удостоверение, затем объяснить причину и цель обращения. Если необходимо ограничить чью-то свободу, силовику сначала нужно сообщить, по какой причине и на каком основании к гражданину применяются меры и рассказать о возникающих в связи с этим правах и обязанностях.

Данные требования не распространяются на сотрудников ОМОНа и СОБРа, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму.

В настоящее время в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума планирует рассмотреть в ближайшее время законопроект, закрепляющий список случаев, в которых сотрудники Росгвардии будут иметь право не представляться и не предъявлять свои удостоверения гражданам.

Соответствующие изменения должны быть внесены в статью 4 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». В пояснительной записке авторы указали, что предлагаемая редакция уточняет «содержание принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также порядок его применения в деятельности войск национальной гвардии», которые в текущей редакции ФЗ не реализованы в должной мере.