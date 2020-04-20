В Совфеде оценили возможность переноса майских праздников

https://static.news.ru/photo/87499518-8303-11ea-bccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации прокомментировали вероятность переноса майски праздников из-за коронавируса. Ранее опрос Mail.ru показал, что этот вариант поддерживают больше 30% россиян.

Председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко считает обсуждение этой темы преждевременным. Перенос или отмена майских выходных, по её мнению, будут зависеть от того, как альше будет развиваться пандемия.

Если ситуация пойдёт по положительному прогнозу, и можно будет давать послабления в режиме самоизоляции, то, я думаю, что и вопрос с переносом праздников сам по себе отпадёт, — заявила она в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что большинство людей хотят провести праздники с близкими и друзьями, не находясь в самоизоляции.

Но давайте дождёмся того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в нашей стране, — заключила сенатор.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в данный момент нет никаких предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями на фоне пандемии, писал NEWS.ru.