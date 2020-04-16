Матвиенко заявила, что майские праздники не станут рабочими днями

В данный момент нет предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в четверг, 16 апреля, в разговоре с журналистами заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она сообщила об этом в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.
Предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за периода самоизоляции нет, — подчеркнула председатель Совфеда.
Ранее стало известно, что во время пандемии коронавируса Валентина Матвиенко перевела практически все рабочие моменты в онлайновый режим, несмотря на это ей приходится ездить на работу в Совет Федерации.
Она рассказала, что ограничила все нерабочие контакты, в том числе встречи с близкими людьми. По её словам, сначала было тяжело, но со временем она привыкла общаться с внучкой по видеосвязи.
Как писал NEWS.ru, Матвиенко сдалатест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.
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