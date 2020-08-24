В Совфеде оценили идею ЛДПР о выплатах пособий на сборы в школу

https://static.news.ru/photo/df62208c-e602-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о выплате родителям пособий на сбор детей в школу, разработанный парламентариями от фракции ЛДПР, прокомментировал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, инициатива не совсем правильная.

Мне кажется, что собирать ребёнка в школу — это обязанность не государства, а родителей, — цитирует сенатора телеканал «360».

Он пояснил, что у государства есть другие важные задачи, касающиеся образования. В их числе укомплектование школ педагогами, необходимым оборудованием, обеспечение безопасности учащихся и другие.

В то же время сенатор не стал отвергать возможность оказания родителям поддержки вообще. Он считает, что таковая должна оказываться адресно — тем семьям, которые действительно в ней нуждаются.

Политик также добавил, что не следует смешивать помощь в школьных сборах с выплатами, производившимися в связи с пандемией, как это делают авторы проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты ЛДПР предлагают выплачивать семьям, где есть дети-школьники, по 10 тысяч рублей на сборы к новому учебному году. По замыслу авторов инициативы, указанная сумма должна предоставляться ежегодно на каждого ребёнка, независимо от доходов семьи. При этом она будет регулярно индексироваться. Свою идею депутаты объяснили тем, что из-за пандемии многие родители или вообще лишились работы, или серьёзно потеряли в заработке, а «школьный набор» дорожает с каждым годом.