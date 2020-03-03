https://static.news.ru/photo/45baa870-5d11-11ea-8a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB выяснили, что в социальной сети «ВКонтакте» и в различных мессенджерах боты распространяют фейковую информацию о вспышке коронавируса, которая якобы имеет место в Москве.

На данный момент обнаружено более 12 тысяч репостов голосовых сообщений. Из них пользователи соцсетей узнают о том, что в Москве уже 20 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа. Также в сообщениях отмечается, что правительство России якобы скрывает сведения об эпидемии. По обнародованным «данным», власти делают это, чтобы не допустить срыва голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как отметили специалисты Group-IB, фейковые данные распространяются с целью усилить панические настроения среди жителей Москвы. Целевой аудиторией являются наиболее восприимчивые группы граждан, в числе которых — молодые мамы, форумы для родителей детсадовцев и не только.

Эксперты уже начали работу по поиску заказчиков и непосредственных распространителей фейковых данных, передаёт Meduza.

Как ранее писал NEWS.ru, подозрения на коронавирус нового типа подтвердили у гражданина РФ, который в конце февраля вернулся из Италии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители оперативного штаба. Подчёркивается, что болезнь у россиянина протекает в лёгкой форме. Состояние мужчины на данный момент оценивается как удовлетворительное.