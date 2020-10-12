В Сочи пожаловались на нашествие пауков

https://static.news.ru/photo/de4be936-0c85-11eb-8d52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Opoterser/wikipedia.org

В курортном городе Сочи в дома стали забираться пауки волки. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы жителей.

Как сообщает портал «Югополис», брюшко таких пауков «величиной с грецкий орех», а лапы «достигают 5–7 сантиметров». Фотографии насекомых заполнили соцсети.

Энтомологи считают, что это так называемые пауки волки, или псевдотарантулы, они не представляют опасности для человека. Их укусы не ядовиты для людей, кроме того, они не стремятся контактировать с людьми и не станут нападать, если не пытаться взять их в руки.

Кроме того, учёные считают, что пауки волки отлично борются с другими вредными насекомыми. Они «уничтожают блох, тараканов и вредителей сельхозкультур».

Как писал NEWS.ru, немецкий арахнолог Питер Ягер назвал в честь шведской активистки Греты Тунберг новый род гигантских пауков. Они получили название Thunberga.

Ягер таким образом решил привлечь внимание к проблеме снижения биоразнообразия на Мадагаскаре, где он обнаружил членистоногих. Он заявил, что его вдохновили организованные Тунберг школьные климатические забастовки и её призывы к решению проблемы глобального потепления.