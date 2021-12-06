В «Синих ведёрках» объяснили, как на Киркорова могли оформить 90 штрафов

В «Синих ведёрках» объяснили, как на Киркорова могли оформить 90 штрафовВ «Синих ведёрках» рассказали, как на Киркорова могли оформить 90 штрафов за нарушения ПДД
Глава движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о почти сотне штрафов за нарушение правил дорожного движения, оформленных на певца Филиппа Киркорова. В беседе с NEWS.ru он предположил, что, скорее всего, ПДД нарушил не сам артист, а его водитель, а Киркоров лишь несёт ответственность как владелец автомобиля.
Полагаю, что это всё-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулём не ездят. Но машина оформлена на него (на Киркорова. — NEWS.ru), и он как собственник несёт ответственность за оплату штрафов и за всё остальное. Видимо, это всё было как-то запущено. Не очень правильно, что огромное количество неоплаченных штрафов, хорошо, что полиция до этого добралась, — подчеркнул Шкуматов.
Адвокат артиста Александр Добровинский рассказал NEWS.ru, что Киркоров не ездит за рулём, а пользуется услугами личного водителя.
Ранее сообщалось, что полиция