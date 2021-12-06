В «Синих ведёрках» объяснили, как на Киркорова могли оформить 90 штрафов

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В ближайшую неделю сильных морозов в Москве не будет, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев «Москве 24». По его словам, минус 20 в столице возможны после 10 декабря.

Пока у нас теплее, чем по северу. Не исключено, что так же холодно, как в Санкт-Петербурге, в Москве будет во второй декаде декабря, но пока точный прогноз можно дать только...