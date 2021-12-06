«Наслушались Маруани»: Добровинский о 90 штрафах Киркорова за нарушения ПДД

«Наслушались Маруани»: Добровинский о 90 штрафах Киркорова за нарушения ПДДДобровинский не считает, что Киркоров мог 90 раз нарушить ПДД
Российский певец Филипп Киркоров не ездит за рулём, а пользуется услугами личного водителя, рассказал NEWS.ru адвокат артиста Александр Добровинский, комментируя сообщения в СМИ о 90 оформленных на исполнителя протоколов за неуплату штрафов за нарушения ПДД.
Во-первых, Филипп не ездит за рулём. Вы, наверное, наслушались композитора [Дидье] Маруани, который считает, что если Филипп поёт песни, то он и автор. Филипп практически никогда не ездит за рулём, он с водителем ездит, так удобно, — подчеркнул Добровинский.
Лидер французской группы Space Дидье Маруани в 2016-м обвинил Киркорова в плагиате музыкального материала песни «Жестокая любовь», которую Маруани считал заимствованием на 41 % из композиции Symphonic Space Dream.
Накануне РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Таганского суда Москвы,