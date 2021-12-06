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«Наслушались Маруани»: Добровинский о 90 штрафах Киркорова за нарушения ПДД

Добровинский не считает, что Киркоров мог 90 раз нарушить ПДД
13:01, 06 декабря 2021
«Наслушались Маруани»: Добровинский о 90 штрафах Киркорова за нарушения ПДД Адвокат артиста Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский певец Филипп Киркоров не ездит за рулём, а пользуется услугами личного водителя, рассказал NEWS.ru адвокат артиста Александр Добровинский, комментируя сообщения в СМИ о 90 оформленных на исполнителя протоколов за неуплату штрафов за нарушения ПДД.

Во-первых, Филипп не ездит за рулём. Вы, наверное, наслушались композитора [Дидье] Маруани, который считает, что если Филипп поёт песни, то он и автор. Филипп практически никогда не ездит за рулём, он с водителем ездит, так удобно, — подчеркнул Добровинский.

Лидер французской группы Space Дидье Маруани в 2016-м обвинил Киркорова в плагиате музыкального материала песни «Жестокая любовь», которую Маруани считал заимствованием на 41 % из композиции Symphonic Space Dream.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Таганского суда Москвы, заявило, что 90 протоколов за неуплату штрафов, оформленных на Киркорова, рассмотрят 14 декабря. В инстанции уточнили, что по каждому из документов, составленных столичной ГАИ, артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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