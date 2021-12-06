«Наслушались Маруани»: Добровинский о 90 штрафах Киркорова за нарушения ПДД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артист Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru заявил, что его следующим соперником на ринге (октагоне) станет блогер и спортсмен Александр Шпак, однако отказался раскрыть сумму гонорара. Собеседник подчеркнул, что поединок может состояться в январе 2022-го. Джигурда добавил, что после встречи с депутатом Госдумы Виталием Милоновым получил предложение от «10 человек из шоу-бизнеса», но после победы над журналистом Отаром Кушанашвили — «все поспрыгивали».

И мне сказали, что следующий бой в январе будет. Я предложил Колю Лукинского, он 12 лет назад взял титул «Король ринга», а я «Король ринга чести», тогда он не очень...