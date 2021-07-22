В Сибири нашли подтверждение глобального изменения климата

Результаты наблюдений за растениями в Баргузинском заповеднике Бурятии подтвердили глобальное изменение климата, сообщает «МК в Бурятии».

В течение 40 лет сотрудники заповедника наблюдали за растениями и обратили внимание, что в последнее десятилетие значительно увеличился вегетационный период. По их данным, это произошло за счёт раннего наступления весенних фенологических фаз и запаздывания осенних.

В среднем вегетационный период за последние 40 лет увеличился на 3 недели. Подобные процессы наблюдаются в различных уголках мира и связаны они именно с глобальным потеплением климата, — рассказал председатель фенологической секции Бурятского отделения Русского географического общества Денис Санданов о находке.

По словам учёного, в Сибири такие результаты были обнаружены впервые. При этом растения региона на глобальное потепление реагируют по-разному. Так, исследование показало, что деревья и кустарники реагируют на потепление сильнее, чем травянистые растения.

Как считает Санданов, такое явление может иметь отрицательные последствия для насекомых-опылителей, если у них не наблюдаются аналогичные синхронные фенологические сдвиги.

Ранее археологи обнаружили, что древнейшие наскальные рисунки, найденные в 2014 году в пещерах на индонезийском острове Сулавеси, начали быстро разрушаться под воздействием процессов, вызванных глобальным потеплением.