В Сибири нашли подтверждение глобального изменения климата
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:49, 22 июля 2021
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Результаты наблюдений за растениями в Баргузинском заповеднике Бурятии подтвердили глобальное изменение климата, сообщает «МК в Бурятии».
В течение 40 лет сотрудники заповедника наблюдали за растениями и обратили внимание, что в последнее десятилетие значительно увеличился вегетационный период. По их данным, это произошло за счёт раннего наступления весенних фенологических фаз и запаздывания осенних.
В среднем вегетационный период за последние 40 лет увеличился на 3 недели. Подобные процессы наблюдаются в различных уголках мира и связаны они именно с глобальным потеплением климата, — рассказал председатель фенологической секции Бурятского отделения Русского географического общества Денис Санданов о находке.
По словам учёного, в Сибири такие результаты были обнаружены впервые. При этом растения региона на глобальное потепление реагируют по-разному. Так, исследование показало, что деревья и кустарники реагируют на потепление сильнее, чем травянистые растения.
Как считает Санданов, такое явление может иметь отрицательные последствия для насекомых-опылителей, если у них не наблюдаются аналогичные синхронные фенологические сдвиги.
Ранее археологи обнаружили, что древнейшие наскальные рисунки, найденные в 2014 году в пещерах на индонезийском острове Сулавеси, начали быстро разрушаться под воздействием процессов, вызванных глобальным потеплением.