В СФ одобрили штрафы для соцсетей за отказ удалять запрещённые материалы

https://static.news.ru/photo/62ed069c-4698-11eb-b639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Члены Совета Федерации в пятницу, 25 декабря, одобрили законопроект о крупных штрафах, которые могут грозить видеохостингам и социальным сетям за отказ удалять запрещённую информацию.

Ранее правовую норму одобрила нижняя палата парламента. К запрещённому контенту относятся материалы с порнографическим изображением детей, информация, которая склоняет несовершеннолетних к употреблению и изготовлению наркотиков, самоубийству и призывам к нему. Недопустима также реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

За неудаление материалов указанного характера граждане будут платить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 200 тысяч до 400 тысяч, юридические лица — от 800 тысяч до 4 млн рублей. При повторном нарушении граждане отдадут от 100 тысяч до 200 тысяч, должностные лица — от 500 тысяч до 800 тысяч, юридические лица — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год. Санкция не может взыскиваться в размере менее 4 млн рублей.

Штрафы за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей. Повторный отказ для граждан грозит санкциями в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Юрлица в этом случае должны будут заплатить от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки (не менее 8 млн).

Документ поступает на подпись главе государства, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, члены Совета Федерации в пятницу, 25 декабря, одобрили законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Ранее соответствующую правовую норму приняли депутаты Государственной думы.

Согласно закону, будет определяться порядок сбора денег на подготовку и проведение массового мероприятия. Также правовая норма определяет расходование полученных в соответствующих целях пожертвований.